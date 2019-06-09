تطلب الخُلع بعد 30 سنة زواج: "بخيل وعاجز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

"30 سنة زواج استحملت فيها بُخله وعجزه، ولم أجد نفسي معه طوال فترة زواجنا".. بهذه الكلمات تقدمت ربة منزل في كفرالشيخ، بدعوى خُلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة.

وتقول "ع. س." ربة منزل، وتقيم بكفرالشيخ، في دعواها إنها تزوجت من "أ. د." منذ 30 سنة، وأنجبت منه بنتين، مضيفة أنها كرهت الحياة معه إلى الحد الذي أصبحت العشرة معه مستحيلة، بحسب أوراق الدعوى.

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وتضيف الزوجة، أن حياتها الزوجية، كانت مليئة بالمشكلات بسبب بخل زوجها، موضحة أنها لم تتخل عنه، وتحملت كل عيوب زوجها، حتى أبسط حقوقها الشرعية لم تحصل عليها إلا فيما ندر، بسبب رفض الزوج العلاج.

وتوضح ربة المنزل صاحبة دعوى الخلع، أنها تقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل المشكلة مع زوجها وديًا، إلا أن الأخير لم يستجب.

لذلك لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، ورفعت دعوى خلع.