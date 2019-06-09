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وفاة 1426 عاملًا في قطر نتيجة ظروف المعيشة غير الإنسانية

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ذكر تقرير استقصائي، أعدّه مجموعة من الصحفيين التابعين لقناة WDR1 الألمانية، مخالفات خطيرة للغاية، في استغلال العمالة النيبالية، في إنشاء ملاعب كرة القدم المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، 2022 في قطر.
أحد العاملين قال: "بعض الأحيان أقول لنفسي، أليس الموت أفضل بكثير من هذه الحياة؟ فعائلتي

في نيبال تعاني، ولم أتمكن من إرسال المال إليهم منذ 8 أشهر". هذه المعلومات أكدتها زوجة ذلك العامل عندما قام الفريق بزيارتها في نيبال.
وأوضحت السلطات النيبالية، أن 1426 عاملا نيباليا لقوا حتفهم في قطر، في الفترة ما بين عام
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2009 وحتى 2019، من بينهم 522 عاملا ماتوا، بسبب الجلطة القلبية المفاجئة. 
Nagindar Yadav، أحد الناجين من الجحيم في قطر، أوضح بأنه شاهد العديد من العمال الذين لقوا حتفهم أمام عينيه، بسبب الأوضاع السيئة هناك، وأن مجموعة أخرى تلقت الضرب في مكاتب الشركة الراعية "Tawasol"؛ حيث لم يُسمح لها بالبقاء في الغرفة في حال المرض، بل يجب الخروج تحت درجات الصيف الحارقة.
 
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