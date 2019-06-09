مباحثات مغربية - فرنسية عن تطورات الأوضاع فى ليبيا

بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الأوضاع في ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة البحر المتوسط. وقال بوريطة: "يوجد انسجام في الرؤية والتقاء في الأهداف إزاء هذه الأوضاع بين البلدين". البلدين". وأكد دعم المغرب لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد قمة ضفتي المتوسط المقررة أواخر الشهر الجاري في فرنسا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول البحر المتوسط وتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة. ومن جانبه، أكد لودريان عزم فرنسا والمغرب على العمل معًا لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء والبحر المتوسط، لافتًا إلى أن قمة ضفتي المتوسط تعد فرصة مهمة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والتنموية في تلك المنطقة.

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