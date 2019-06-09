الجيش اليمنى: مقتل 60 حوثياً بينهم قيادات في الضالع

أعلن الجيش اليمني، الأحد، عن تحرير مناطق جديدة شمال غربي محافظة الضالع جنوب البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي 60 قتيلًا في صفوفها بينهم قيادات.

ومن القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها في هذه المعارك، محمد أحمد صغير الغيل المكنى "أبو علي"، وعلي

أحمد يحيى ملاخ المقبول المكنى "أبو سامي"، وعلي أحمد حسن الخولاني المكنى "أبو يوسف"، وسلطان أحمد يحيى الأجرش المكنى "أبو زيد".

وحررت قوات الجيش اليمني، مدعومة بالمقاومة الشعبية، قرية "حبيل"، ووادي "الزبيريات"، وقرية "باجة"

واستكمال تطهير قرية شخب، بمنطقة حجر شمال غربي الضالع.

كما تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها، في الأثناء، باتجاه منطقتي سليم والفاخر، غرب مديرية قعطبة، شمال المحافظة.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن المعارك أسفرت عن مصرع 60 من عناصر الميليشيات، بينهم قيادات بارزة، وتدمير عربتين، وسلاح عيار 23، فيما فر العشرات من عناصرها باتجاه محافظة إب.