اعتقلت السلطات في كازاخستان نحو 500 شخص في العاصمة نور سلطان، وفى أكبر مدنها ألماتي، وسط احتجاجات على الانتخابات الرئاسية التي تجرى في البلاد اليوم الأحد، حسبما نقلت وسائل إعلام محليةعن وزارة الداخلية.
وتعد الاحتجاجات نادرة في تلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، حيث لم يتم التسامح مع أنشطة المعارضة منذ حصول البلاد على
وقال مسئول بارز بوزارة الداخلية في تعليقات نقلتها وكالة أنباء "كازينفورم" أن نحو 19 ألف شرطي شاركوا في الحفاظ على النظام أثناء الانتخابات.
وانطلقت الاحتجاجات ضد ما ينظر إليه على أنه حكم بالوراثة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 500 شخص في كازاخستان وسط احتجاجات على انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.