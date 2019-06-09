أمريكا واليابان يناقشان قضايا الاقتصاد العالمي

بحث وزير المالية الياباني تارو آسو، ظهر اليوم الأحد، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، آخر مستجدات قضايا الاقتصاد العالمي.

ونقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) عن منوتشين قوله "بحثنا التعاون الوثيق الجاري

بيننا وبين اليابان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والأمنية".

وتأتي تلك المحادثات على هامش اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في

مدينة فوكوكا شمالي اليابان.

وكان وزراء المالية والاقتصاد والتجارة ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتمعوا في اليابان لمدة يومين، وذلك تمهيدا لقمة رؤساء دول مجموعة العشرين، والتي ستُعقد في اليابان للمرة الأولى وذلك بمدينة أوساكا يومي 28 و29 من يونيو الجاري.