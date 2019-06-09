إقالة 3 من كبار موظفي رئاسة الجمهورية الجزائرية

ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الأحد، إنهاء مهام بغدادلي عبدالمجيد، قلافاط محمد مهدي مدير الإدارة العامة ومدير الإطارات برئاسة

الجمهورية على الترتيب، كما تم إنهاء مهام السيدة آسيا تميمي بصفتها مكلفة بمهمةبرئاسة الجمهورية".

يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قام منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي بحركة إقالات واسعة شملت عدداً من المسئولين في مؤسسة الرئاسة.

