إقالة 3 من كبار موظفي رئاسة الجمهورية الجزائرية

ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الأحد، إنهاء مهام بغدادلي عبدالمجيد، قلافاط محمد مهدي مدير الإدارة العامة ومدير الإطارات برئاسةالجمهورية على الترتيب، كما تم إنهاء مهام السيدة آسيا تميمي بصفتها مكلفة بمهمة
يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قام منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي بحركة إقالات واسعة شملت عدداً من المسئولين في مؤسسة الرئاسة.
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