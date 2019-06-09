مقتل أكثر من 70 حوثياً في عمليات للجيش اليمني في الضالع وصعدة وحجة

استطاعت قوات الجيش اليمني، مدعومة بمدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية ومقاتلاتها الجوية، تحرير مناطق عدة في جنوب البلاد وشمالها، وتكبيد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبير في الأرواح والعتاد.

وأفاد موقت "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، بأن قوات الجيش حررت اليوم الأحد، مناطق جديدة شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد عقب معارك، تكبدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية 60 قتيلاً في صفوفها بينهم قيادات.

وتمكنت قوات الجيش من تحرير قرية "حبيل" ووادي "الزبيريات"، وقرية "باجة"، واستكمال تطهير قرية "شخب"، بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.

وتواصل قوات الجيش تقدمها، في الأثناء، باتجاه منقطتي "سليم"، و"الفاخر"، غرب مديرية قعطبة، شمالي المحافظة.

وأسفرت المعارك عن مصرع 60 من عناصر المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران بينهم قيادات بارزة، فضلاً عن تدمير عربتين وأسلحة، فيما فر العشرات من عناصرها باتجاه محافظة إب.

وفي محافظة صعدة شمال البلاد، لقي عشرة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الأحد، بنيران الجيش في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.

ونفذت وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني بمحور "أزال"، عملية هجومية نوعية على مواقع تمركز المليشيات شمالي مديرية باقم.

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وشاركت مدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية ومقاتلاتها الجوية، في العملية وقصفت مواقع المليشيات الانقلابية.

وأسفرت العملية عن سقوط 10 قتلى في صفوف المليشيات وجرح عدد آخر منهم، بالإضافة الى تدمير عدد المعدات القتالية التابعة لها.

وفي الإطار، قُتل وجُرح عشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، ودُمرت آليات قتالية تابعة لهم، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي محافظة حجة شمالي غربي البلاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف، صباح اليوم، بثلاث غارات جوية مواقع للمليشيات، أحدهم مخزن أسلحة جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس.

كما نفذت المقاتلات غارات جوية مماثلة، استهدفت بها تجمعات المليشيات غربي مديرية حرض، خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، علاوة على معدات قتالية تابعة لها.