كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع الكهرباء عن 27 ألف عميل فى كاليفورنيا لتقليل مخاطر حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خططت شركة الكهرباء بولاية كاليفورنيا الأمريكية "بى جى&ايه"، لقطع الكهرباء عن27 ألف عميل فى شمال المنطقة بسبب زيادة مخاطر حرائق الغابات، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

وسيشمل الانقطاع مدينة بارادايس، التى شهدت حرائق مدمرة فى نوفمبر الماضى، وشهدت مقتل 80 شخصاً على الأقل.

وقالت الشركة هذا العام، إنّ ستتوسع بشكل كبير فى سياسة قطع الكهرباء فى المناطق التى تشهد مخاطر حرائق الغابات، حين تتطلب الظروف ذلك، ورغم اعتراض بعض العملاء من أن قطع الكهرباء قد يضر ببعض المواطنين الضعفاء، مثل من يحتاجون للكهرباء لأغراض طبية.