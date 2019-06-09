صراع النزول.. المغرب التطواني يتقدم في الرباط ومراكش متعادل أمام الوداد

انتهى الشوط الأول من مباراة الجيش الملكي والمغرب التطواني، لصالح هذا الأخير، بهدف دون رد، بينما أنهى الكوكب المراكشي، النصف الأول من مباراته أمام الوداد البيضاوي بالتعادل لهدفين لمثلهما.

وبعد بداية رتيبة من الفريقين، بالمحمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، سيتمكن الفريق التطواني من تسجيل هدف التقدم، من ضربة جزاء، في الدقيقة 44، وهو الهدف الذي يضمن له البقاء لحدود اللحظة.

وفي الملعب الكبير لمراكش، فشل الفريق المراكشي، في انهاء الجولة الأولى متقدما بهدفين مقابل هدف وحيد، وتلقى هدفا في الدقائق الأخيرة من زمن النصف الأول، لينتهي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

استمرار نتيجة المباراتين على هذا الشكل، يجعل الفريق المراكشي في القسم الثاني، ملتحقا بشباب الريف الحسيمي.