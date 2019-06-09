أزيد من 24 ألف حبة إكستازي كانت ستغرق مدن المغرب والأمن يوقف المشتبه فيه

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، اليوم الأحد، في طنجة، شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وبحوزته أزيد من 24 ألف من مخدر الاكستازي، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومبلغ مالي مهم.

وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش، أنجزت بناءً على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن حجز 24 ألف، و221 قرصا من مخدر الاكستازي، وثلاثة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وسيارة خفيفة، علاوة على مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من العائدات الإجرامية المتحصلة من عمليات ترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، وعلاقتها المحتملة بشبكات الاتجار في المخدرات.