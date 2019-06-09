بعد أسبوع صعب.. رئيس “الكاف” يغادر فرنسا أخيرا ويتوجه لبلاده – صور

غادر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، العاصمة الفرنسية باريس، متجها نحو بلده مدغشقر، وذلك بعد أسبوع صعب قضاه هناك، بسبب المشاكل والأزمات التي يمر منها “الكاف”.

وحسب قناة “الرياضية”، فإن أحمد أحمد، غادر فرنسا، بعد زوال اليوم الأحد، صوب مدغشقر، لينهي بذلك جميع الشائعات التي تتحدث عن منعه من مغادرة التراب الفرنسي.

وعاش رئيس “الكاف” أسبوعا صعبا في فرنسا، بعد أن قرر اتحاده تجريد فريق الترجي التونسي من لقب عصبة الأبطال الإفريقية، وإعادة المباراة النهائية وما تلاه من جدل، كما تم توقيفه من قبل الأمن الفرنسي، للاستماع إليه بخصوص اتهامات فساد، وجهها له الكاتب العام السابق للاتحاد، المصري عمرو فهمي.