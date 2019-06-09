طالب مغربي يمثل المغرب وإفريقيا في مسابقة ابتكار عالمية.. تأهله للنهائي رهين بتصويت الجمهور

شارك طالب مغربي شابا، يدعى أيمن برغدوش، في مسابقة عالمية للابتكار، في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحتاج تصويت المغاربة ليتمكن من بلوغ نهائي المسابقة، المقامة في العاصمة النمساوية، فيينا.

وبلغ برغدوش، البالغ من العمر 18 سنة، نصف نهائي المسابقة، المنظمة من طرف مؤسسة JA worldwide، علما أنه يتابع دراسته في الهندسة المعمارية في جامعة “فالنسيا” الإسبانية.

أيمن، ابن مدينة الناظور، وهو الإفريقي الوحيد المشارك في مسابقة الابتكار العالمية، اختير من بين 80 مشاركا، لبلوغ نصف النهائي رفقة 10 مبتكرين، يتنافسون على 3 بطاقات عبور للنهائي.

ويشارك الشاب المغربي في المسابقة باختراع آلة خاصة بتصفية الماء، وجعله صالحا للشرب، وقد اختير للتأهل إلى النصف النهائي من طرف المشرفين على المسابقة، فيما يحتاج، حاليا، إلى دعم المغاربة له.