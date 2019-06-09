الأمير مولاي هشام فخور بإنجاز ابنته – صورة

بدا الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس، فخورا بابنته فائزة، التي حصلت على شهادة الماستر من جامعة هارفارد.

وشارك مولاي هشام على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أمس السبت، صورتين لابنته فائزة، وهي طفلة صغيرة، وإلى جانبها صورتها رفقته في حفل تخرجها، في ماي الماضي.

وكتب الأمير مولاي هشام في منشوره: “صورة لابنتي فائزة وهي صغيرة خلال أبريل 1997 في مراكش، وصورة تخرجها خلال ماي 2019، كم أنا سعيد بتخرجها من جامعة هارفارد بعد حصولها على شهادة الماستر في علم النفس والتربية”.

وكشف مولاي هشام أن ابنته ستتمم دراستها إلى حين الحصول على الدكتوراه في تخصصها، إذ أضاف: “هي خطوة نحو شهادة الدكتوراه إن شاء الله، وكذلك نحو التحاقها بالحياة المهنية.”

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مولاي هشام، أصبح في الآونة الأخيرة نشيطا على “فايسبوك”، ويشارك تفاصيلا عن حياته الخاصة على حسابه، إذ بارك العيد لأسرته، ومعارفه بصورة مع ابنة شقيقه مولاي إسماعيل.