بوفون مطلوب في مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، بات مطلوبا لدى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد يخطط لتقديم عرض لضم بوفون صاحب الـ41 عامًا في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن بوفون يملك عروضًا عديدة من ليون وفنربخشة وأتالانتا وبارما، مشيرة إلى أنه سيحدد وجهته الجديدة في الأسبوع المقبل.

وقد يعاني مانشستر يونايتد من أزمة على مستوى حراسة المرمى في الموسم المقبل، بسبب الرحيل المحتمل لحارسه الإسباني ديفيد دي خيا إلى باريس سان جيرمان.

يذكر أن بوفون أعلن انفصاله عن باريس سان جيرمان بشكل رسمي منذ أيام قليلة، بعد خوض موسم واحد فقط رفقة النادي الفرنسي.