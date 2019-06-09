ترامب مخاطبًا "تويتر": "أنتم ترتكبون خطأ عظيمًا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاطبًا منصة "تويتر"، اليوم الأحد، أن ترفع الحظر عن حسابات لشخصيات وصفحات يمينية محافظة، وعدم فرض أي قيود عليهم.

وكتب ذلك في تغريدة عبر تويتر أيضا، ووصف فيها حذف المنصة الاجتماعية صفحات محافظين وناقدين للحزب الديمقراطي بـ"الخطأ الضخم".

وتابع: "ينبغي على تويتر السماح لأصوات المحافظين المحظورة بالعودة، دون فرض أي قيود عليهم".

وعلّل ذلك بأن "هذه تسمى حرية التعبير؛ تذكروا! أنتم ترتكبون خطأ ضخمًا".

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ويذكر أن تويتر كانت قد أوقفت، في الأشهر الماضية، عمل حسابات لشخصيات محسوبة على المحافظين واليمينيين، بينها حساب الناشط المحافظ جاكوب وول، في شباط/ فبراير الماضي؛ على خلفية "إدارته مجموعة حسابات وهمية".

وقد حذفت الشركة حساب صفحة "Magaphobia"، الذي تقول وسائل إعلام محلية إن مؤسسه هو الكاتب المحافظ جاك بوسوبيك.

وغرّد بوسوبيك عبر حسابه الشخصي على تويتر، الجمعة الفائتة، أنه قد أنشأ الحساب المحظور بهدف "تتبع العنف ضد أنصار ترامب"، مؤكدًا تعرضه للحظر.