مفاجأة في صفقة تعاقد ريال مدريد مع هازارد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن صفقة انضمام النجم البلجيكي، إيدين هازارد، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني شهدت مفاجأة، بحسب ما تم الكشف عنه اليوم، الأحد.

وكان ريال مدريد قد أعلن التعاقد رسميًا مع هازارد، الجمعة الماضي، حتى صيف 2024، وأشارت تقارير إلى أن النجم البلجيكي سيرتدي القميص رقم 7 رفقة الميرنغي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن القيمة الإجمالية لصفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد تبلغ 168 مليون يورو شاملة المتغيرات.

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وأوضحت أن القيمة الثابتة للصفقة تبلغ 100 مليون يورو، بينما تبلغ المتغيرات 68 مليونًا، وهو ما يعني أن صفقة هازارد ستتخطى تكلفة تعاقد برشلونة مع البرازيلي فيليب كوتينيو (120 مليون يورو قيمة ثابتة + 40 مليونًا متغيرات).

وتبدو القيمة المادية العالية للصفقة مفاجأة من جوانب عدة أبرزها أن اللاعب لم يتبق في عقده مع تشيلسي، إلا موسمًا واحدًا فقط.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 4 لاعبين هم إيدين هازارد من تشيلسي، رودريغو من سانتوس، إيدير ميليتاو من بورتو ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.