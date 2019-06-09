'الاتحاد للطيران' تعلق رحلتين إلى الخرطوم

وأضاف أنه تم تعليق الرحلتين "نظرا للوضع الأمني في المدينة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".
وأشارت الشركة إلى أنها تراقب الموقف عن كثب، ويعمل فريق خدمات الضيوف التابع للشركة على تقديم الدعم للضيوف المتأثرين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد القتلى منذ الاقتحام 118 شخصا.
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