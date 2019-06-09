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العثور على جثة مجهولة الهوية شرقي بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت، اليوم، من العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات الفارغة ضمن منطقة الكمالية شرقي بغداد".

وأضاف أن "الجثة بدت عليها آثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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