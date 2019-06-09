العثور على جثة مجهولة الهوية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت، اليوم، من العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات الفارغة ضمن منطقة الكمالية شرقي بغداد".

وأضاف أن "الجثة بدت عليها آثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".

