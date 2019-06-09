نادال يتوج بلقب رولان غاروس للتنس

ونجح "الماتادور" الاسباني في خطف اللقب بعد الفوز على غريمه النمساوي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3) و(5-7) و(6-1) و(6-1).

وبات نادال لاعب التنس الوحيد في التاريخ سواء في منافسات الرجال أو السيدات، الذي تمكن من التتويج بلقب بطولة في الجراند سلام 12 مرة، ليفض الشراكة مع مارجريت كورت والتي سبق وأن توجت بلقب أستراليا المفتوحة 11 مرة من قبل.

