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نادال يتوج بلقب رولان غاروس للتنس

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2019-06-09 | 18:14

نادال يتوج بلقب رولان غاروس للتنس

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واصل النجم الإسباني رافائيل نادال كتابة التاريخ، بالتتويج بلقب رولان جاروس للمرة الـ12 في مسيرته الإحترافية، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية اليوم الأحد على النمساوي دومينيك ثيم.
ونجح "الماتادور" الاسباني في خطف اللقب بعد الفوز على غريمه النمساوي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3) و(5-7) و(6-1) و(6-1).

وبات نادال لاعب التنس الوحيد في التاريخ سواء في منافسات الرجال أو السيدات، الذي تمكن من التتويج بلقب بطولة في الجراند سلام 12 مرة، ليفض الشراكة مع مارجريت كورت والتي سبق وأن توجت بلقب أستراليا المفتوحة 11 مرة من قبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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