نادال يتوج بلقب رولان غاروس للتنس

2019-06-09 | 18:14
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واصل النجم الإسباني رافائيل نادال كتابة التاريخ، بالتتويج بلقب رولان جاروس للمرة الـ12 في مسيرته الإحترافية، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية اليوم الأحد على النمساوي دومينيك ثيم.
وبات نادال لاعب التنس الوحيد في التاريخ سواء في منافسات الرجال أو السيدات، الذي تمكن من التتويج بلقب بطولة في الجراند سلام 12 مرة، ليفض الشراكة مع مارجريت كورت والتي سبق وأن توجت بلقب أستراليا المفتوحة 11 مرة من قبل.
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