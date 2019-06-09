انكلترا تهزم سويسرا بركلات الحظ وتحصد المركز الثالث في دوري الامم الاوروبية

وانطلقت المباراة بهجمة خطرة لمنتخب إنكلترا الذي كاد يسجل في الدقيقة الثالثة من تسديدة لهاري كين مرت من الحارس ومنعها القائم.

وبعدها بدقائق تحديدًا في الدقيقة الـ 14 نجح سومر حارس مرمى سويسرا في منع رحيم سترلينج من التسجيل ببراعة معلنًا عن بقاء النتيجة كما هي.



وفي الدقيقة الـ 36 حاول ديلي آلي التسجيل برأسية قوية جاءت من ارتقاء عالي للغاية لكن جهوده ذهبت هباءًا بعد خروج الكرة فوق المرمى بقليل.

وظهرت الخطورة الأولى للمنتخب السويسري في الشوط الثاني من المباراة عندما مرر شاكا الكرة بشكل بارع داخل المنطقة وتم تسديدها بقوة لكن حارس مرمى إنكلترا أبعدها.

وكان الحدث الأبرز في المباراة بالدقيقة الـ 84 عندما سجل كالوم ويلسون هدف إنكلترا الأول لكن سريعًا وقبل أن يتم نجوم الأسود الثلاثة احتفالهم ألغاه الحكم بعد العودة للإعادة التليفزيونية.



وفي الأوقات الإضافية كانت هناك فرصة وحيدة لإنجلترا عن طريق رحيم سترلينج الذي سدد الكرة في منتصف المرمى لم يجد سومر مشكلة في التعامل معها لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

ووصل نجوم الفريقين للركلة السادسة التي سجلها إنكلترا إيرك داير قبل أن يتألق بيكفورد ويتصدى لركلة اللاعب دراميتش.