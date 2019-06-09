عواصف وفيضانات تودي بحياة ستة أشخاص جنوب شرق الصين

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية ان "88 ألف شخص تم إجلاؤهم من مقاطعة جيانغشي، بعد هبوب الرياح القوية والبرد والفيضانات، والتي أسفرت عن تدمير أكثر من 100 منزل".

وتقوم السلطات الصينية بتوزيع الأغطية والحصائر وغيرها من مواد الإغاثة في المناطق المتضررة.



ونقلت الوكالة، عن مسؤولي إدارة الطوارئ ان "الأمطار الغزيرة التي بدأت الأسبوع الماضي، تسببت في فيضانات في أربعة مدن، من بينها ناننينغ وجويلين، متوقعين استمرار هطولها حتى 12 حزيران الجاري".