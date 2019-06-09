وفد ليوث الصالات يصل طهران استعداداً لنهائيات آسيا

منتخب ليوث الصالات اجرى معسكراً داخلياً قصيراً في العاصمة بغداد استعداداً للنهائيات، حيث كان يعاني من قلة الدعم المالي، قبل ان تتدخل وزارة الشباب والرياضة لتصرف منحة مالية لدعم منتخب ليوث الصالات.واوقعت القرعة منتخب شباب الصالات في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبي الصين تايبيه واندنوسيا.

وكان منتخب شباب الصالات، قد حل في وصافة ترتيب النسخة الماضية من هذه المسابقة.

