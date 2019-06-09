مقتل 60 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني بالضالع

الأحد 2019/6/9 07:07 مساء بتوقيت أبوظبي

قتل 60 عنصرا حوثيا بينهم قيادات ميدانية، الأحد، في معارك مع الجيش اليمني، شمالي محافظة الضالع، فيما دكت مقاتلات التحالف العربي أهدافا للمليشيا المدعومة من إيران بمحافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف، شنت عملية هجومية واسعة في الجبهات التي كانت تتمركز فيها المليشيا الانقلابية شمالي الضالع.

وتمكنت القوات المشتركة من تحرير قرية "حبيل"، ووادي "الزبيريات"، وقرية "باجة"، فيما تم استكمال تطهير قرية شخب، بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.

وواصلت أيضاً قوات الجيش اليمني تقدمها، باتجاه منقطتي "سليم" و"الفاخر"، غرب مديرية قعطبة، وسط انهيارات واسعة في صفوف الانقلابيين، وتمكنت القوات من تحرير منطقة "الباهر" التابعة لمديرية ماوية في تعز بعد فرار الحوثيين إليها.

وأسفرت المعارك عن مصرع 60 من عناصر المليشيا الانقلابية، بينهم قيادات بارزة، وتدمير عربتين، وسلاح عيار 23، فيما فر العشرات من عناصرها باتجاه محافظة إب.

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وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن من أبرز القيادات الحوثية التي قتلت في المعارك محمد أحمد صغير الغيل المكنى بـ"أبوعلي"، وعلي أحمد يحيى ملاخ المقبول المكنى بـ"أبوسامي"، وعلي أحمد حسن الخولاني المكنى بـ"أبويوسف"، وسلطان أحمد يحيى الأجرش المكنى بـ"أبوزيد".

وفي محافظة حجة، شمالي اليمن، قتل وجُرح عشرات الانقلابيين، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي بمديرية "عبس" شمالي المحافظة.

واستهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات جوية مواقع للمليشيا، منها مخزن أسلحة، جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس.

وأسفرت الغارات أيضاً عن تدمير المخزن، وتكبد المليشيا عددا من القتلى والجرحى، وفقا للدفاع اليمنية.

ونفذت المقاتلات أيضاً غارات جوية مماثلة، استهدفت بها تجمعات المليشيا، غربي مديرية حرض، خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عيار 14.5، وعدد من العربات التابعة لها.