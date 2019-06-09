الان تتابع الشيخ عبد الله بن زايد: الإمارات والسعودية والنرويج تستمر في التحقيق حول حادث الفجيرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبو ظبي - الخليج 365:
قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، اليوم، إن الإمارات والسعودية والنرويج تستمر في التحقيق لإفادة مجلس الأمن بتفاصيل الاعتداء الذي وقع قبالة سواحل الفجيرة.
واعتبر بن زايد أن حادث الفجيرة بمثل اعتداء على سلامة الملاحة الدولية ويزيد حدة التوتر في المنطقة، مرحبا في الوقت نفسه، بانضمام دول للتحقيق في اعتداء ناقلات النفط.
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