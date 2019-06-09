احتجاج هونج كونج على تسليم المتهمين للصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه

تظاهر أكثر من مئة من مواطني هونج كونج، الذين يدرسون ويعيشون في تايوان أمس، في تايبيه لإظهار دعمهم لمظاهرة واسعة في هونج كونج ضد اتفاق مقترح لتسليم المتهمين للصين.

وقال لام وينج كي، المالك السابق لمكتبة «كوزواي باي بوكس»، في هونج كونج، المعروف بأنها تضم كتبا حول الأدب والتاريخ المحظور «في المستقبل، أخشى من أن يفر شباب يعربون عن آرائهم بصراحة في هونج كونج إلى الخارج مثلي».

وقدم المتظاهرون الذين كانوا يهتفون بشعارات، من بينها «هونج كونج ليست جزءا من الصين!» و»لا تسليم للمتهمين إلى الصين»، خطابا وقعه 657 طالبا من هونج كونج إلى مكتب الاقتصاد والتجارة والثقافة في هونج كونج، والواقع وسط تايبيه.