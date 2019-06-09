أشار وزراء مالية وحكام ​المصارف​ المركزية لدول ​مجموعة العشرين​ في اجتماع عقد ليومين في مدينة فوكوكا اليابانية الى احتمال هبوب رياح اقتصادية معاكسة على الصعيد العالمي في ظل "تفاقم" الخلافات التجارية. وتعهدوا تكثيف الجهود لإصلاح نظام ​الضرائب​ الدولي ليشمل عمالقة ​الإنترنت​ بينما ناقشوا لأول مرة تأثير ​الشيخوخة​ المتسارعة على ​الاقتصاد العالمي​.

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كانت هذه تفاصيل خبر البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين: تعهد بإصلاح نظام الضرائب الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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