قطاع الاطباء في تيار الكرامة بارك للفائزين في انتخابات النقابة

بارك قطاع الاطباء في ​تيار الكرامة​ للنقيب الفائز الدكتور سليم ابي صالح المدعوم من "تيار الكرامة" في ​انتخابات​ ​نقابة الاطباء​ في ​طرابلس​ والشمال التي جرت اليوم في طرابلس، كما بارك للاطباء في لائحة "القرار النقابي" المدعومة من "تيار الكرامة" و"​الحزب الشيوعي​" و"​تيار المردة​" و"​التيار الوطني الحر​" و"​تيار العزم​" ومن النائب ​جهاد الصمد​، مشيرا الى فوز الاطباء عمر الشهال (٣٧٤ صوتا)، محمود علم الدين (٣٦٤صوتا)، ويحي صالح (٣٩٦ صوتا) بمراكز العضوية.

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