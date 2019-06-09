بعد انتشار البعوض الصغير المعروف بحشرة "النمنوم" في مناطق شمال لبنان ووصولها إلى جبيل، بعد تغير الأحوال الجوية، باشرت بلدية جبيل- بيبلوس بحملة واسعة لمكافحة هذه الحشرة برش المبيدات في شوارع واحياء المدينة كافة، ضمن نطاق البلدية الجغرافي.
وأكدت البلدية استمرار المهرجان اليوناني اليوم بليلته الأخيرة، بعد رش الشارع الروماني والتخلص من "النمنوم".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية جبيل بدأت بمكافحة حشرة النمنوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.