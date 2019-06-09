بلدية جبيل بدأت بمكافحة حشرة النمنوم

بعد انتشار ​البعوض​ الصغير المعروف بحشرة "النمنوم" في مناطق ​شمال لبنان​ ووصولها إلى جبيل، بعد تغير ​الأحوال الجوية​، باشرت بلدية جبيل- بيبلوس بحملة واسعة لمكافحة هذه الحشرة برش المبيدات في شوارع واحياء المدينة كافة، ضمن نطاق ​البلدية​ الجغرافي.

وأكدت البلدية استمرار المهرجان اليوناني اليوم بليلته الأخيرة، بعد رش الشارع الروماني والتخلص من "النمنوم".