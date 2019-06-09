تتواصل على الشاطىء العكاري، الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة البيئة لمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ويتوافد إلى حي البحر متطوعون من مختلف المناطق يعملون بمواكبة من الجيش وقوى الامن الداخلي، في حضور رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، ورؤساء بلديات ورئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار وفاعليات.
واشار المير الى أن "هذه المنطقة تعاني من تقاذف النفايات لشاطئها من طرابلس ومناطق أخرى جراء العواصف، فهذه ليست نفايات عكار، وعلى الدولة منعها عن مناطقنا، ولا شك في ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وسنقوم بحملات أخرى بتنسيق أوسع وأشمل". وتطرق الى أزمة النفايات في محافظة عكار "والمشروع الذي يشرف عليه الاتحاد، من مطمر صحي ومعمل فرز للنفايات في سرار ويتسع لكل نفايات عكار، وبالتالي يخفف من عبء البلديات، ما يؤكد أن النفايات التي تغزو الشاطئ هي من خارج عكار".
وأسف المير "لرمي النفايات العشوائية على الطرقات والشاطئ، ما يستدعي لفتة من الناس ونشر الوعي، لأن الشاطئ لنا وهو مستقبل عكار السياحي".
كانت هذه تفاصيل خبر الحملة الوطنية لتنظيف شاطىء عكار تتواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.