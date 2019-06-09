أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن "سوريين يسكنون في سهل ​الكرك​ أقدموا على اقفال طريق البقاع ​الفرزل​ بالاطارات المشتعلة، من اجل لفت نظر المسؤولين الى ملف اختفاء شاب من عائلتهم منذ ثلاثة أيام دون أن يعرف عنه شيئا".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اقفال طريق البقاع الفرزل بالاطارات المشتعلة على خلفية اختفاء شاب سوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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