فوز سليم أبي صالح بمنصب نقيب أطباء طرابلس بالتزكية

فاز الدكتور سليم أبي صالح بمنصب نقيب أطباء لبنان- ​طرابلس​، بعد إعلان نتائج عملية الإقتراع التي جرت في مقر النقابة لإنتخاب نقيب جديد من الطائفة ​المسيحية​ تبعا للعرف المتبع بمداورة منصب النقيب بين ​الطوائف​ المسيحية والإسلامية. وقد فاز النقيب الجديد أبي صالح بالتزكية لكونه عضوا في مجلس النقابة، في حين لم يحالف الحظ المرشحين الدكتور حنا جرجس والدكتور بسام الخوري اللذين لم يتمكن احدهما من منافسة أبي صالح لكونه عضوا في المجلس الحالي للنقابة ومن بين الذين إحتفظوا بعضوية المجلس وفق قوانين النقابة.

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