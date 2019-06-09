ثلاثة سوريين فروا من مخفر قرطبا بعد خلع شباك النظارة

فرّ ثلاثة اشخاص من التابعية السورية من مخفر فصيلة قرطبا في ​قوى الأمن الداخلي​، بعد تمكنهم من خلع شباك النظارة. وتعمل ​القوى الامنية​ على ملاحقتهم للقبض عليهم.

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