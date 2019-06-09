شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأثار : القيادة السياسية حريصة على تطوير قطاع الآثار والنهوض به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، حرص القيادة السياسية على تطوير قطاع الآثار والنهوض به الأمر الذى أنعكس بشكل كبير على زيادة نسب الاكتشافات الآثرية بشكل كبير.

جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان لاستعراض خطة الوزارة بشأن الترويج لمصر سياحيًا فى أفريقيا خصوصًا بعد تخفيض تذاكر دخول الإخوة الأفارقة للمتاحف والمناطق الأثرية.

وقال العناني، إن القيادة السياسية قامت بدعم قطاع الآثار بما مكنه من جلب العديد من البعثات إلى مصر، لافتا إلى أنه فى المفترة الماضية لم يكن لدينا أى بعثات أثرية حتى عام 2016، والآن أصبح لدينا 80 بعثة أثرية بينهم 40 بعثة تابعة للجامعات المصرية.

ولفت العناني، إلى أهمية أن يكون لدينا أصحاب مؤهلات علمية متخصصة فى مجالات إدارة المتاحف، والحفريات، وإدارة المناطق الأثرية، لافتا إلى أنه سيقوم بدراسة إمكانية إنشاء اكاديمية متخصصة فى تأهيل العاملين فى المجال الاثرى.

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واشار العناني، إلى نجاح وزارة الأثار فى افتتاح العديد من المتاحف المغلقة حيث تم فتح 10 متاحف من بين 29 متحف مغلقين، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح 8 متاحف آخرين قريبا.

وأكد الوزير أهمية تنمية الوعى الأثرى والسياحى لدى العاملين بالمناطق الأثرية، مشيرا إلى أنه لأول مره نص قانون الأثار على غرامة مالية لأى شخص يقوم بمضايقة السائحين أثناء زياردتهم للمناطق الأثرية.

وعن متحف الحضارات بالفسطاط، أكد الوزير أنه سيتم قبل نهاية عام 2019 افتتاح قاعتين كبيرتين فى متحف الحضارات بالفسطاط بينهم قاعة خاصة بالممياوات، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع رئيس الوزراء لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف.

وأكد الوزير استعداد الوزارة على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى بما يحقق الصالح العام ولا يتعارض مع القوانين، لافتا إلى وجود عدد من البعثات الخاصة بترميم الاثار أتت إلى مصر بالتعاون مع المجتمع المدني.