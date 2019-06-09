شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات عاجلة فى البرلمان حول أزمة نقص المياه فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة نانسى نصير، بتحويل أزمة مياه الشرب فى السويس وتكرار انقطاعها، إلى اللجان النوعية المختصة، وسط مطلب رئيسى بزيادة الحصة، فيما طالب النائب محمد على يوسف، بحل مشكلات الفلاح فى محافظة الشرقية.

وأضاف "على يوسف" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة ، اليوم الأحد ، لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، أن الفلاح هو المسئول عن تغذية الجميع، متابعاً، : "فلاح مصر كان بيعانى فى رمضان والعيد، أراضى الفلاحين بتموت"، مطالباً بتحقيق شامل فى بوار الأراضى فى الشرقية.

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فيما شكا النائب سعد الجمال، من عدم وجود صرف صحى بعدد من المناطق السكنية بالجيزة، مما يتسبب فى إصابة العديد من المواطنين بالفشل الكلوى، متابعاً، : " المسئول عن مياه الشرب فى الجيزة لا يرد على التليفون"، فيما طالب عاطف ناصر ، عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة، بتوفير مزيد من أسرة العناية المركزة فى مستشفي قليوب.