شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص تعديل قانون المحكمة الدستورية بعد موافقة البرلمان عليه فى المجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979.

وأوضح عبد العال، أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور التى يستلزم الموافقة عليها موافقة الثلثين وسوف يتم اخذ الموافقة عليه يوم الثلاثاء.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، وتشتمل المادة الآولى على:

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يستبدل نص الفقرتين الآولى والثانية من المادة "5"من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بالنص التالى :

يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة .

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.