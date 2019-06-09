شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على 4 مشروعات قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، عقب الموافقة على 4 مشروعات قوانين فى مجموعها، على أن يعود المجلس للانعقاد فى الثانية عشرة ظهر غد الاثنين.

كان المجلس قد وافق فى جلسته اليوم على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة فى مجموعها، وأجّل الموافقة النهائية عليها لجلسة الثلاثاء المقبل، إذ إنها من القوانين المكملة للدستور، وتحتاج موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

وتشمل المشروعات التى أقرها النواب اليوم، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، والمشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47 لسنة 1972، ومشروع تعديل القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.