شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحذف عبارتين مسيئتين للحكومة خلال مناقشة زيادة المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذف عبارتين مسيئتين للحكومة، خلال مناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات فى الجلسة العامة اليوم، في إطار الحديث عن زيادة الأسعار.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "برجاء حذف هذه الكلمة من المضبطة".

وبعد تدخل الدكتورعلي عبد العال، بحذف الكلمة من المضبطة، اعتذر النائب، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة، وإنما في إطار محاولات رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات.

كما قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "فاشلة" من المضبطة والتي وصف بها النائب محمد الحسيني، أداء الحكومة في إدارة ملف المعاشات، وقال "عبد العال": "الحكومة تبذل كل ما في وسعها في إطار الإمكانيات المتاحة".