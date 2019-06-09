شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية المصريين الأحرار" تطالب بعلاج الأشخاص أكبر من 65 سنة مجانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأن يكون التأمين الاجتماعى والصحى لأصحاب المعاشات فوق سن 65 سنة بشكل مجانى على نفقة الدولة.
وأضاف "أبو العلا"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من القوى العاملة ومكتب الخطة والموازنة بشأن المشروع المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، أنه يوافق على المشروع، وعلى أى شىء يصب فى صالح أصحاب المعاشات.
وتابع "أبو العلا": "أطالب الحكومة بأن تتولى علاج من يتجاوز 65 سنة ضمن منظومة تأمين صحى اجتماعى مجانية، وذلك لن يكلف الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه".
كانت هذه تفاصيل خبر "برلمانية المصريين الأحرار" تطالب بعلاج الأشخاص أكبر من 65 سنة مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.