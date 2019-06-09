شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية المصريين الأحرار" تطالب بعلاج الأشخاص أكبر من 65 سنة مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأن يكون التأمين الاجتماعى والصحى لأصحاب المعاشات فوق سن 65 سنة بشكل مجانى على نفقة الدولة.

وأضاف "أبو العلا"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من القوى العاملة ومكتب الخطة والموازنة بشأن المشروع المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، أنه يوافق على المشروع، وعلى أى شىء يصب فى صالح أصحاب المعاشات.

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وتابع "أبو العلا": "أطالب الحكومة بأن تتولى علاج من يتجاوز 65 سنة ضمن منظومة تأمين صحى اجتماعى مجانية، وذلك لن يكلف الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه".