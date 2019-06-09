عبدالله بن زايد: حادث الفجيرة اعتداء على الإمارات وسلامة الملاحة

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الأحد، حادث الفجيرة اعتداء على الإمارات والدول الأخرى وسلامة الملاحة.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي في مؤتمر صحفي من أبوظبي مع نظيره الألماني هايكو ماس أن الاعتداء على ناقلات النفط يشكل مصدر

قلق وتوتر.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد، عن ترحيب الإمارات بانضمام دول للتحقيق في اعتداء ناقلات النفط.

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وقال وزير الخارجية الإماراتي، "بحثنا ملفات إيران والسودان واليمن وسوريا وسائر القضايا الإقليمية"، من جهته، شدد

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد على أهمية استقرار منطقة الخليج العربي.

ودعا إلى عدم تفويت فرصة اتفاقية ستوكهولم في اليمن، وتمسك وزير الخارجية الألماني بضرورة التوصل إلى حل سياسي في السودان.

وقال ماس "سأبلغ إيران غدا برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية"، وأكد وزير الخارجية الألماني أن دور إيران في سوريا والعراق واضح.