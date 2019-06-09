أكد متحدث باسم الشرطة النيجيرية، أن مسلحين خطفوا عاملين لبنانيين كانا يعملان في شق طريق بولاية ريفرز الغنية بالنفط جنوبي البلاد. وقال متحدث الشرطة نامدي أوموني، إن "العاملين خطفا الجمعة من موقع في منطقة أندوني".

وأضاف: "جرى استدعاء البعض لاستجوابهم ونأمل في أن نقترب من أحد المستهدفين الرئيسيين

وتشيع عمليات الخطف في منطقة الدلتا المنتجة للنفط، حيث تقع ولاية ريفرز، ففي شهر أبريل الماضي خطف مسلح اثنين من العمال الأجانب من منصة نفطية مما دفع بشرطة الولاية إلى تعزيز الأمن في المنطقة.

خطفا الجمعة من موقع في منطقة أندوني".وأضاف: "جرى استدعاء البعض لاستجوابهم ونأمل في أن نقترب من أحد المستهدفين الرئيسيينبحلول نهاية اليوم".وتشيع عمليات الخطف في منطقة الدلتا المنتجة للنفط، حيث تقع ولاية ريفرز، ففي شهر أبريل الماضي خطف مسلح اثنين من العمال الأجانب من منصة نفطية مما دفع بشرطة الولاية إلى تعزيز الأمن في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختطاف عاملين لبنانيين في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.