السعودية واليابان تتعاونان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتضمن المذكرة، تطوير البنية الرقمية التحتية، وتبادل الخبرات في التقنيات الناشئة، وتنمية الموارد البشرية فيالبلدين.
وقالت الوزارة السعودية، عبر صفحتها الرسمية، اليوم الأحد، إنه "في إطار سعينا لبناء شراكات دولية لتطوير القطاع وتعزيز التحول الرقمي، وقعنا اليوم مذكرة تعاون
ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، ومن الجانب الياباني وزير الشئون الداخلية والاتصالات، ماساتوشي إيشيدا، بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
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