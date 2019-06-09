سفیر جیبوتي يعلق على الأنباء حول رسو سفن إیرانیة في میناء جیبوتي

رد سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين بامخرمة، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن رسو سفن إيرانية في ميناء جيبوتي.
وقال السفير بامخرمة استنادا إلى بيان صادر من سلطات الموانئ في جيبوتي: "إنه لم ترس أي بواخر حربية إيرانية في المياه الإقليمية لجمهوريةجيبوتي فضلا عن موانئها، مشددا على أنه لم تكن هناك أي علاقة أو تعاون مع إيرانمن قريب أو بعيد، منذ أن قطعت جيبوتي علاقاتها مع طهران"، كما نقلت "وكالة الأنباء السعودية".
وأضاف "إن جمهورية جيبوتي لا تزال على العهد متمسكة بموقفها المبدئي والنزيه
وجدد السفير بامخرمة التأكيد أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرا ليس سوى أخبار مغرضة لا تكاد ترقى إلى مفهوم الأخبار الإعلامية بسبب تجردها من معايير الدقة والموضوعية ودعم السرد الإنشائي بالأدلة والبراهين، وأن الهدف الأساسي من وراء ذلك تقويض التحالف العربي والإسلامي الذي تعد جيبوتي واحدة من أهم ركائزه في المنطقة.
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