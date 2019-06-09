"واس" تعايد منسوبيها بتكريمهم

أقامت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيسها الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ومديري الإدارات، وذلك في مركز "واس" الإعلامي بمقرها الرئيس

في مدينة الرياض.وقدم الأستاذ عبدالله الحسين التهنئة بهذه المناسبة لمنسوبي "واس" ، سائلا المولى عز وجل أن يمدهم بالعون والتوفيق, وأنيعيده الله سبحانه أعواماً عديدة والجميع بأتم صحة وعافية وأن تحقق "واس" المزيد من النجاحات والتميز في مواكبتها للأحداث داخلياً وخارجيا.إثر ذلك كرم الحسين، المشاركين في الورش التنفيذية لإعداد استراتيجية وكالة الأنباء السعودية التي أقامها مكتب تحقيق الرؤية.