البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية تتصدر جدول اجتماع وكالة الطاقة الذرية

تتصدر البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تثير تلك القضايا "مناقشات محتدمة".
وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد - وفق ما نقلته وكالة أنباء
وسيجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في العاصمة النمساوية غدا الاثنين، ومن المفترض أن يناقش الاجتماع التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2018 والتحقق من البرنامج النووي الإيراني ومراقبته، وتطبيق الضمانات في كوريا الشمالية، وتنفيذ اتفاقية ضمانات حظر الانتشار النووي في سوريا.
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