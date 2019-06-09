الإمارات: يجب أن تكون دول المنطقة طرفا في الاتفاق مع إيران

من جهته، شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على أن الصواريخ الباليستية مثار قلق وأنه سيناقش هذا الملف غدا في طهران،
وركز ماس، على أهمية استقرار منطقة الخليج العربي، داعيا إلى عدم تفويت فرصة اتفاقية ستوكهولم في اليمن، مؤكدا أنه سيبلغ إيران غدا برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية، فيما تمسك بضرورة التوصل إلى حل سياسي في السودان.
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