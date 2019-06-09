مقتل 3 أشخاص عشية أول يوم من العصيان المدني بالسودان

وتأتي التطورات بعدما أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الأول، محادثات مع قادة المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" في محاولة لإحياء المحادثات بين الطرفين. يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير قد أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري، الذي تولى قيادة البلاد بعد الاطاحة بالرئيس السابق عمر
البشير، عقب فض اعتصام للمعارضة أمام القيادة العامة للجيش بالقوة، وهو ما أودى بحياة 113 شخصا بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة.
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