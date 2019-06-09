الجيش اليمني يعيد مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي شمال صعدة

أعلن الجيش الوطني اليمني، إحراز قواته تقدماً ميدانياً في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، حيث استعاد مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني: "إن وحدات من الجيش مسنودة من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن فرضت سيطرتها على التبة البيضاء والتباب السود في ذات باقم، وتمكنت من قطع الطريق الدولي إلى المديرية الذي كان يمد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالإمدادات والتموين لمواقعها هناك". بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي صعدة أيضاً قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات لميليشيات الحوثي خلف سلسلة مرتفعات جبال سحامة في مديرية كتاف شرق المحافظة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، وتدمير عربة عسكرية تابعة لها.

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