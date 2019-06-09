كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمنى يتقدم شمالي غرب الضالع ويكبد المليشيا 60 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت قوات الجيش اليمنى ، اليوم الأحد، مناطق جديدة شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد ، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيا الحوثي 60 قتيلا في صفوفها بينهم قيادات.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى "ستمبر نت" أن قوات الجيش تمكنت مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير قرية "حبيل"، ووادي"الزبيريات"، وقرية "باجة" واستكمال تطهير قرية شخب، بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.

كما تواصل قوات الجيش تقدمها، في الأثناء، باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة، شمالي المحافظة ،مما أسفر عن مصرع 60 من عناصر المليشيا، بينهم قيادات بارزة، وتدمير عربتين تابعة، وسلاح عيار 23، فيما فر العشرات من عناصرها باتجاه محافظة إب.