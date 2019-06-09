كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: "نيويورك تايمز" و"سى إن إن" سيفعلون أى شيء لإفشال بلدنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، مهاجمة صحيفة نيويورك تايمز، وشبكة "سى إن إن"، زاعماً أنّ "التايمز الفاشلة والسى إن إن المتضاربة" تريدان رؤية أمريكا فاشلة.

ويأتى الهجوم الجديد لترامب ضد وسائل الإعلام، التى يصفها بعدو الشعب، بعد تقرير للتايمز، يوم السبت، بأن اتفاق ترامب الجديد مع المكسيك بشأن الهجرة، هو نفس الاتفاق الذى توصل إليه بالفعل قبل عدة أشهر.

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وكتب ترامب فى سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل تويتر :"تقرير مزيف أخر فى الفاشلة نيويورك تايمز، كنا نحاول التوصل إلى بعض الاتفاقات الحدودية منذ وقت طويل، كما فعلت إدارات سابقة، لكننا لم نستطع أو لم نقدر على التوصل لاتفاق كامل حتى توقيع اتفاق مع المكسيك".

وأضاف ترامب أن "نيويورك تايمز الفاشلة والسى إن إن المتضاربة سيفعلون أى شيء ممكن لرؤية بلادنا فاشلة، هم فعلاً أعداء الشعب".

وتابع أنه لو كانت إدارة أوباما، هى من توصلت لذلك الاتفاق مع المكسيك، لكان الإعلام سيعتبره "أجازة قومية".